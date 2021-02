Le parking réservé pour le centre de vaccination

La Ville de Tournai accueillera d'ici quelques jours un centre majeur de vaccination sur son territoire. Un centre que l'on retrouvera au sein du Hall des Sports. Comme le rappelle le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, le site en question a été choisi car il dispose des avantages demandés dans le cahier des charges et est, notamment, plus intéressant au point de vue mobilité. Ce centre sera actif dès ce jeudi mais uniquement pour le personnel médical et paramédical. Si, ailleurs dans le pays, ce sont les hôpitaux qui se sont chargés de la vaccination de ces personnes, la cyberattaque a compliqué les choses du côté du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. La Ville a ainsi décidé de soutenir l'hôpital en faisant en sorte de remplir cette mission depuis son centre de vaccination.Ce centre majeur de vaccination, la Ville va totalement s'en occuper. "On nous avait proposés soit de ne mettre que l'infrastructure en location, soit de gérer l'ensemble. Comme il me semble qu'il est toujours préférable d'être maître chez soi, nous avons privilégié cette dernière piste, confirme Paul-Olivier Delannois.C'est ainsi toute l'administration communale qui s'est mobilisée. Citons, notamment, le service des espaces verts qui s'est chargé du nettoyage du parking, la DRH pour le lancement d'un marché public pour la désignation d'une société intérimaire afin de répondre au besoin en personnel du centre de vaccination, le pôle ouvrier à pied d'œuvre pour transformer le Hall des Sports, etc.Le secteur du Tourisme va également être impliqué dans cette aventure.Concrètement, chaque personne qui viendra se faire vacciner recevra une entrée gratuite pour l'un des musées de la cité des Cinq Clochers.Le mayeur explique encore ces entrées gratuites ne seront pas valables tout de suite mais à partir du 1er juin, date de l'ouverture de la saison touristique.La promotion des musées se fera également au sein du centre de vaccination.Le parking du Hall des Sports est évidemment un de ses plus gros atouts, avec la proximité des grands axes., détaille le bourgmestre tournaisien.Concrètement, son accès se fera via l'avenue de Gaulle uniquement sur présentation d'un badge pour les personnes qui viennent y travailler et sur invitation pour les personnes venant se faire vacciner. Pour en sortir, il faudra faire le tour du Hall des Sports en longeant le skate-park. Les personnes se stationnant habituellement sur ce parking seront invitées à se rendre quelques mètres plus loin, sur le parking de l'Esplanade de l'Europe.En termes de communication, la Ville va réaliser des vidéos afin d'informer les citoyens sur le schéma à adopter lorsqu'il viendra se faire vacciner., argumente Paul-Olivier Delannois.La vaccination de M. et Mme Tout-le-Monde devrait débuter, si tout se déroule comme prévu, d'ici la fin du mois de mars. Chaque citoyen recevra ainsi une invitation dans sa boîte aux lettres lui donnant la possibilité de se faire vacciner et les endroits possibles où il pourra le faire., détaille pour sa part Jawad Lawrizy.Rappelons enfin le rôle très important de l'Association des Généralistes du Tournaisis qui s'occupera pour sa part de la partie médicale au sein du centre majeur de vaccination. Personnel médical compris, une centaine de personnes y seront impliquées chaque jour, du lundi au samedi, jusqu'à la fin de cette vaccination de masse qui va durer plusieurs mois, quinze heures par jour. Le bassin de vie du Tournaisis compte en effet plus de 120 000 personnes.