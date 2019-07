Mercredi, trente-cinq scouts originaires de Bruxelles ont demandé de l’eau et de l’aide pour trouver un logement où dormir le soir-même car ils étaient sans argent.

Après avoir marché une vingtaine de kilomètres et livrés à eux-mêmes, les scouts de la 40ème Sea Scout (Scout marin) de 12 à 16 ans, ont expliqué qu’ils étaient en opération « hike », une marche « organisée » se déroulant sur un à trois jours par petits groupes durant laquelle les scouts doivent trouver le jour-même un logement.

Après avoir trouvé ce logement, les chefs sont avertis et viennent leur apporter leur repas en soirée. L'objectif de cette pratique est l'apprentissage de l'autonomie, le développement physique et moral et la découverte d'un espace géographique.

C'est une opération qui ressemble au jeu Pékin Express, la célèbre émission de M6, où les participants doivent trouver un logement en terre inconnue sans argent.

Le cabinet du Bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, qui a l’habitude d’aider quotidiennement des citoyens tournaisiens, n’a pourtant jamais eu à traiter ce type de demande.

En effet, les scouts qui séjournent d’habitude sur l’entité de Tournai prennent normalement leurs dispositions des semaines avant d’arriver. Le cabinet a donc immédiatement pris les devants et n’a pas ménagé sa peine pour trouver une solution pour ces jeunes scouts. Solidaire, un habitant de Blandain a répondu présent et des lifts ont été organisés pour transporter les scouts les plus affaiblis en raison de la chaleur et de leur marche.