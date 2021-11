Créée sous l’impulsion des offices du tourisme de Tournai, Roubaix et Kortrijk, et de l’agence de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, TRIPSTER est une plateforme web destinée à proposer une formule d’accueil touristique innovante et à promouvoir la destination touristique transfrontalière.

Après avoir lancé un appel aux candidats TRIPSTERS, cet été, les trois villes ont chacune sélectionné et formé une quinzaine de TRIPSTERS. Les TRIPSTERS, habitants de Tournai, Roubaix ou Kortrijk, partageront leurs bons plans et leur passion pour leur ville avec les visiteurs via un système de mise en relation par chat.

La plateforme TRIPSTER s’inscrit dans une idée plus participative du tourisme : une quête d’authenticité et d’originalité. Le concept intervient en réponse aux nouveaux besoins des voyageurs qui ont envie de découvrir la ville sous le regard de ses habitants, de partager des expériences, de vivre une rencontre authentique.