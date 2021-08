A l'accoutumée, de nombreux adeptes des articles de seconde-main se rassemblent le long des quais de Tournai pour vendre ou faire leurs emplettes à l'occasion des Chiffonades. Jeudi matin, l'ASBL Tournai Centre-Ville avait annoncé via sa page Facebook que le célèbre événement changeait de lieu à cause des travaux sur le pont Notre-Dame. Ainsi, c'est la place Reine Astrid qui devait accueillir les Chiffonnades le dimanche 22 août. Toutefois, une autre annonce a fait jaser sur les réseaux sociaux. En effet, le le pass vaccinal avec QR Code devait obligatoire pour tous les visiteurs adultes et enfants de 12 ans et plus ainsi que pour les acheteurs.