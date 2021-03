© Célestine Decornet

Durant le premier confinement, Florine Pecquereau, Célestine Decornet et Claire Doyen, originaires de Tournai, ont décidé de partager leur passion pour la couture, un peu par hasard. Dans ce trio de choc, c'est Florine et Claire qui ont profité du confinement pour apprendre à coudre. Quant à Célestine, elle s'occupe principalement de la gestion des réseaux sociaux et plus précisément de la page Instagram., déclarent Florine, Célestine et Claire.Pour les jeunes femmes, sensibles à l'environnement, il était primordial de confectionner leurs créations personnelles avec des chutes de tissus.précise le trio.Grâce à cette passion commune pour la couture, leur grande histoire d'amitié s'est davantage accentuée même en pleine crise sanitaire. Une période durant laquelle, les contacts sociaux et les liens d'amitié ont pu notamment se rompre pour certains d'entre nous.