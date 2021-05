Le jugement sera prononcé le 17 juin.







Le 30 mars dernier dans l'entité de Tournai, Dilan, accompagné de deux personnes se sont introduits chez Franck afin de dérober une console, d'une valeur de 150 euros ainsi qu'un jeu vidéo au prix de 50 euros.Les prévenus n'étaient pas présents devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai afin de s'expliquer des faits commis. Cependant, ceux-ci ne les contestent absolument pas.Selon le représentant du ministère public, l'une des prévenus faisait le guet pendant que ses deux complices s'introduisaient chez la victime pour s'emparer des deux objets. Deux des prévenus possèdent des antécédents judiciaires. Le représentant du ministère public requiert tout de même à l'égard de Dilan une peine de 9 mois d'emprisonnement mais ne s'oppose pas à une demande de faveur. En ce qui concerne, ses deux acolytes, ce dernier sollicite 3 mois d'emprisonnement.Devant le tribunal correctionnel de Tournai, Dilan était représenté par son avocat et n'a pas hésité à rappeler la situation difficile de son client. Il sollicite donc à titre principal, une peine de travail et à titre subsidiaire un sursis le plus large possible. L'avocat de la victime, quant à lui, demande un dommage de 200 euros, qui représente la valeur des biens dérobés.