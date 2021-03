© M.P.

La Cité des Cinq Clochers nous réserve des surprises et cache parfois des bâtiments uniques chargés d'histoire. Célestin et Thibaut ont emménagé en 2015, dans un appartement situé dans les anciennes imprimeries Desclée à Tournai. Ces établissements, aujourd'hui rénovés, comptent plusieurs logements. L'architecte souhaitait préserver ce lieu unique, doté de belles façades et de toitures authentiques, tout en y apportant quelques rénovations., déclare Célestin Moulart.La décoration au sein du logement de Célestin et Thibaut est tout à fait surprenante et harmonieuse. Au fil des années, Célestin est d'ailleurs devenu par hasard, passionné par la décoration ", ajoute Célestin.Grâce à la situation originale de leur appartement mais également grâce à leur style bien spécifique, Célestin et Thibaut sont passés dans l'émission de la RTBF, une brique dans le ventre, dédiée à l'architecture et à la décoration.précise les deux jeunes hommes.Prochainement, Célestin et Thibaut comptent emménager à la campagne, ils vont donc devoir quitter leur merveilleux appartement situé au cœur de Tournai.déclare Thibaut Degryse. Malgré ce déménagement, le jeune couple souhaite, bien évidemment, emporter leurs objets de décoration dans leur nouvelle habitation.