Tournai: un appel lancé aux personnes d'origine africaine © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les responsables du Comité africain de Tournai Picard ont rencontré le bourgmestre Paul-Olivier Delannois ce vendredi matin.

Le Comité africain de Tournai Picard est une association installée à Tournai qui vise, entre autres, à initier la médiation entre les africains et les autorités tournaisiennes, à solutionner les problèmes des africains résidant à Tournai et à faciliter la mise en place des actions d'éducation permanente et d'insertion socio-professionnelle. Ses responsables ont rencontré, ce vendredi matin le bourgmestre de la cité des Cinq Clochers, Paul-Olivier Delannois.



Ils lui ont notamment expliqué que le Comité lance un appel aux personnes d'origine africaine résidant à Tournai afin de se réunir autour de ce projet. Les personnes intéressées peuvent ainsi contacter le comité en composant le 0468.369.062.