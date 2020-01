© DR

Tournai-Ath-Mouscron Tournai: un beau chèque remis à l'association Au Détour du Possible M. Del.

AG'Rumes a remis le chèque relatif à sa brocante de décos de Noël à l'association Au Détour du Possible.



Le collectif citoyen AG’Rumes a organisé, le 8 décembre dernier, la deuxième édition de la brocante de décos de Noël. Le principe est simple : réunir en un même lieu les personnes qui vendent leurs décos et celles qui veulent en acquérir à prix réduit.



Des ateliers de bricolages gratuits et une petite restauration complètent le décor. Deux solutions s’offrent à celles et ceux qui veulent se séparer de leurs décorations en trop : les vendre ou les donner. Les emplacements sont gratuits, un pourcentage des ventes est remis à l’asbl Au Détour du Possible, service d'accueil de jour pour adultes en situation de handicap. Le produit de la vente des décos données est entièrement remis à l’association.



Cette année, cette action a permis de remettre à l’association un chèque de 470,05 €. À l’occasion de la remise du chèque, quelques représentants du collectif ont pu visiter les locaux de l’asbl et ont pu prendre conscience, de manière encore plus profonde, de tout ce que celle-ci apporte quotidiennement à ses bénéficiaires : les soins, les stimulations permanentes, mais aussi la recherche des talents de chacun, à travers la peinture, le travail du bois, la mosaïque, le jardinage, la musique… une ambiance chaleureuse pour un soutien plus que nécessaire pour les occupants et leurs familles.



Dès lors, ne jetez plus les décorations dont vous ne vous servez plus: gardez-les pour l’édition 2020, elles seront magnifiquement investies !