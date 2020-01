Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, a récemment présenté, accompagné du service des aînés de la Ville, les activités pour l’année 2020 à destination des aînés.



"Cette année, nous avons eu à cœur d’étoffer notre offre d’activités et avons mis les petits plats dans les grands !", a déclaré le bourgmestre.



À côté des activités traditionnelles telles que les voyages, les visites ou encore les repas, des nouveaux rendez-vous sont au programme !



En effet, cette année, des conférences seront organisées avec des thèmes variés. Il y aura également des séances de cinéma ainsi que des cours de photographie, de gym douce et de danse. Enfin, des échanges citoyens seront mis en place.



"Ces nouvelles activités complètent un programme éclectique et de qualité."



Pour avoir plus d’information, les seniors peuvent appeler au 069.332.214.