Ce vendredi, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, a présenté en visioconférence le budget de la commune qui sera soumis au vote des conseillers communaux ce lundi soir.



Ce budget, qui présente à l’ordinaire un boni de 26 000€, a ainsi été qualifié par le mayeur de budget qui tire la sonnette d’alarme. "Dans les reprises de provision, cela fait mal, mais nous allons rechercher dans le bas de laine. Lorsque le CPAS a mal, la Ville doit intervenir. Il y a donc une reprise de provision de plus de 4,5 millions pour faire face à la cotisation de responsabilisation du CPAS. Très honnêtement, cette problématique est excessivement importante. Nous avons été mis au courant que toute une série d’impacts négatifs et de pénalités nous seraient octroyés. Si le pouvoir public ne donne pas une ligne directrice, toutes les communes vont dans le mur. On sait qu’on y va mais on ne sait pas à quelle vitesse. Dans la vie politique, certaines choses m’empêchent de dormir, celle-là en fait partie."



Au niveau des dépenses de transferts, qui se chiffrent à 38,3 millions d’euros, citons notamment l’augmentation de près d’un million pour la dotation à la zone de police pour un montant de 11,3 millions. "Nous continuons à aller souvent chercher dans les provisions que nous avions faites au sein de la zone de police mais il est évident qu’elles ne sont pas éternelles et que nous irons certainement l’année prochaine, voire l’année prochaine, faire face à des montants bien plus importants."



Du côté du service extraordinaire, on retrouve un budget de 75 millions d’euros, dont un montant de 50 millions reportés des années précédentes à cause du Covid où des entreprises ont été mises à l’arrêt. Au niveau de la somme totale, 35 millions proviennent de subsides, 35 millions d’emprunts et près de 5 millions sur fonds propres.



"Dans les principaux investissements, citons la construction du Hall sportif SATTA à Templeuve (5 millions), les aménagements extérieurs de la piscine de l’Orient (1,5 million), l’étude pour la passerelle de l’Arche (400 000€)." Évidemment, on retrouve toujours 13 millions pour le projet Tournai Xpo, 15 millions pour le Smart Center et 9,6 millions pour les travaux du quartier de la gare, trois projets européens.



De nombreux investissements sont notamment encore prévus au niveau des bâtiments communaux et du patrimoine (travaux à la Halle aux Draps, mise en conformité de la salle du Maulde, réfection de la salle de Mourcourt, etc.), pour le cadre de vie (fourniture et pose de bancs, installation de fontaines d’eau potable, mise en évidence du Parc Brassens, etc.) ou encore de la culture et de l’enseignement artistique. Notons encore la somme de 20 000€ pour la création d’un podium musical au sein du Hall des Sports. "Un projet en lien avec la maison de la culture pour répondre à une demande des jeunes au niveau de la musique."



Au rayon aide Covid, la Ville va enfin venir en aide aux 18-26 ans. "C’est une catégorie sensible au niveau des conséquences de la crise sanitaire. On va faire en sorte de leur donner un pouvoir d’achat complémentaire. Il s’agit aussi d’une population qui a tendance à quitter la ville. Or, on veut montrer que nous sommes aussi attachés à eux." Les jeunes âgés de 18 à 26 ans recevront 20 Yars, la monnaie locale tournaisienne, qu’ils pourront utiliser au sein des commerces locaux.



La Régie foncière va enfin de son côté vendre deux immeubles, des biens inoccupés donc non rentables, à savoir celui de la rue Beauregard à Rumillies et de la rue de Picardie à Ramegnies-Chin, afin de pouvoir rénover une dizaine de logements.