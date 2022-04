Très discret, accessible uniquement via son porche, rue Saint-Martin, l’hôtel de maître Duquesne offre un corps de logis comptant une quarantaine de pièces, dont sept chambres, et un jardin privé parmi les plus grands de la cité. L’ensemble, exceptionnel, tel un château dans la ville, est en vente au prix d’1,85 million d’euros.

La ville de Tournai ne manque pas de maisons de maître. On retrouve très régulièrement dans les annonces immobilières ces habitations ayant pour dominateur commun un haut niveau de standing. Les hôtels de maîtres, qui sont en quelque sorte à la ville ce que le château est à la campagne, sont des biens d’exception plus rares. Ils ont la plupart du temps la particularité de présenter une porte cochère insérée dans la façade, par laquelle les véhicules accèdent à l’habitation généralement située au fond d’une cour protégée des regards extérieurs, et dont la façade arrière s’ouvre sur un grand jardin.