En 2018, une demande de permis pour mettre en place dix éoliennes sur Tournai avait été demandée de la part de Ventis, une société spécialisée dans l'éolien, ainsi que de la part d'e-NosVents (IDETA). Cependant, ce permis n'a pas été délivré et un recours avait été introduit. Ce sont donc plusieurs demandes de permis, plusieurs modifications, qui se sont enchaînées. Aujourd'hui, huit éoliennes sont installées sur le site de Tournai-Ouest. Cinq nouvelles pourraient donc voir le jour.

En effet, début janvier, la Ville de Tournai, à la demande de l'APIC (l'Association Pour l'Intégrité des Campagnes de Blandain, Hertain, Lamain, Marquain), a invité les sociétés de Ventis et d'e-NosVents à participer à une réunion afin de trouver un accord sur l'extension des éoliennes sur Tournai-Ouest. Cette entrevue avait pour but de connaître l'avis des riverains mais également pour trouver un accord qui allait satisfaire tout le monde et éviter des différends. C'est donc ce jeudi, que la Ville de Tournai, Ventis, e-NosVents, l'APIC et le Comité des riverains de la Chaussée de Lannoy ont signé une convention concernant l'extension de cinq éoliennes sur le site de Tournai-Ouest.