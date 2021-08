"Je reconnais les faits mais à cette époque je manquais d'argent. Bien entendu, cela ne justifie mes agissements. J'étais le chauffeur du véhicule et je conduisais le mineur sur les différents lieux de vente", précise Dany devant la barre. C'est à la suite d'une dénonciation d'un habitant du quartier que la police du Tournaisis a pu intervenir. De multiples preuves ont été trouvées dans les téléphones saisis. Pour ces faits, le représentant du ministère public requiert une peine de 37 mois d'emprisonnement. Pour l'avocate du détenu, il n'y a pas d'élément objectif en ce qui concerne l'implication du mineur. Ainsi, cette dernière sollicite le sursis simple du prononcé. Le jugement sera prononcé le 12 août prochain.

Ce jeudi, un détenu de la prison de Tournai devait comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits datant de 2019. Le jeune homme nommé Dany (prénom d'emprunt) est en effet accusé d'avoir importé et vendu de la cocaïne et de l'héroïne. La drogue, venait principalement de la France et était acheminée vers le quartier Saint-Brice à Tournai, où la vente était organisée. Le prévenu est également accusé d'avoir impliqué un mineur dans cette grave histoire qui n'était autre que son beau-frère.