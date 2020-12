Tournai: un dispositif pour les sans-abri testés positifs à la Covid-19 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le Relais Social Urbain, avec l'appui de la Défense, va également gérer une structure d'accueil supplétif. © AVPRESS

Dans le cadre du Plan Grand Froid 2020-2021, le Relais Social Urbain de Tournai organise un accueil supplétif, tant de nuit qu'en matinée, à destination des plus précaires durant la période hivernale.



Un endroit adapté à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 puisque des modules d'isolement pour les personnes sans-abri testées positives au virus seront également prévus.



Le tout est réalisé avec l'appui de la Défense. En effet, elle met à disposition le hall du quartier Saint-Jean pour cet accueil et prête du matériel afin de l'aménager (lits, oreillers, couvertures, matelas, draps, tables, chaises, etc.).



La ministre Ludivine Dedonder visitera d'ailleurs le dispositif ce mardi en compagnie du bourgmestre Paul-Olivier Delannois, la Première échevine en charge du Logement Coralie Ladavid ainsi que Quentin Ervyn et Bruno Dutilllieux, respectivement président et coordinateur général du Relais Social Urbain de Tournai.