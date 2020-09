Le samedi 24 octobre prochain, dès 19h, la Maison de la Culture de Tournai organise un repas érythréen/éthiopien dont les bénéfices seront reversés à la plateforme de soutien aux réfugiés de Wallonie picarde. Un événement qui se tiendra par ailleurs en marge du spectacle Patricia, de Geneviève Damas et Frédéric Dussenne, à retrouver à la Maison de la Culture les mardi 20 et mercredi 21 octobre à 20h.



Lors de ce repas, vous aurez ainsi l'occasion de découvrir une cuisine qui ne ressemble à aucune autre sur le continent africain ! Injeras, de fines crêpes au goût acidulé et déconcertant, Shiro, doro wat, tikel gomen et misir wat raviront vos papilles...



"Si le cœur vous en dit, venez cuisiner et préparer la fête, comme bon vous semble entre 10h et 19h", détaille Cathy Stiévenard, chargé de la communication de la Maison de la Culture de Tournai.



La Maison de la Culture est membre du label United stage et marque ainsi son engagement vers une politique migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité.



"La Plateforme citoyenne d’hébergement Wapi/tournaisis se mobilise chaque soir pour offrir un toit et une protection aux migrants. Vous pouvez être solidaire de cette initiative à tout moment de la saison en déposant vêtements, chaussures, vivres, etc., tous les soirs de spectacle à la maison de la culture."



La participation au repas est possible, au prix de 5€, sur réservation via billetterie@maisonculturetournai.com ou par téléphone au 069.253.080.