Dans le cadre de la programmation Art et essai de la maison de la culture de Tournai vous pourrez assister à l’unique projection du film L’école du changement.

Cela se déroulera à Imagix Tournai, le jeudi 13 février à 20h. La projection sera suivie d’un débat en présence des réalisateurs, Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi, et de M. Christophe Brion, directeur du département des Sciences de l’éducation et de l’Enseignement de la Haute École en Hainaut.

L’école du changement est un film documentaire inédit de Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi.

L'histoire: À Bruxelles, deux équipes de professeurs passionnés sont en train de réaliser leur rêve : faire l’école autrement et lui redonner du sens. Animés d’une envie commune de changement, ces enseignants ont créé et ouvert leur école. Les uns à Molenbeek avec l’Ecole Secondaire Plurielle Maritime. Les autres à Saint-Gilles avec le Lycée Intégral Roger Lallemand. Différentes dans leur organisation, elles ont en commun d’être deux écoles publiques à pédagogie active pour tous les enfants, de tous les milieux. Deux écoles où l’on fait le pari que ce type d’enseignement est accessible à tous. Mixité sociale, bienveillance, démocratie, solidarité, liberté d’expression et remise en question y sont les maîtres mots. Vous allez vivre la deuxième année de vie à la rencontre des professeurs et des élèves heureux et épanouis, réunis autour d’un projet audacieux et ambitieux. Il est possible de réserver ses places auprès d’Imagix Tournai