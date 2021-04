Les citoyens ne savent pas toujours comment agir et procéder en matière de logement. C'est pourquoi, la Ville de Tournai a décidé de mettre à la disposition de la population et des auteurs de projet, un guide de bonnes pratiques afin de les aider dans leurs démarches. Ce guide à la fois pédagogique et incitatif aborde aussi des recommandations en lien avec la division d'immeubles et la création de logements multiples dans de nouveaux immeubles sur l'entité de Tournai.