Comment rénover ou embellir sa façade sans faire n’importe quoi et risquer d’être en infraction avec les règles urbanistiques? Soutenue financièrement par l’Agence Wallonne du Patrimoine, la Ville de Tournai a édité un guide des bonnes pratiques pour opérer les bons choix en matière de restauration du patrimoine immobilier tournaisien.

"La ville de Tournai est la deuxième ville belge avec le nombre le plus important d’éléments de patrimoine qu’ils soient privés ou publics, relève Philippe Robert, échevin de l’Urbanisme. Tournai étant cette ville de grand intérêt patrimonial, elle requiert donc une approche historique et des conseils pratiques en matière de restauration car on ne peut faire tout et n’importe quoi… Il faut maintenir ce respect du patrimoine bâti et préserver ce style architectural qui donne à Tournai tout son cachet. On doit aussi inciter tout un chacun à devenir “ambassadeur du patrimoine” et de sa ville, et à le conscientiser quant aux enjeux de durabilité qu’implique toute démarche de modification ou d’adaptation d’un bâti ancien, fragile et précieux."