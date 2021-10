"Comme d'habitude, nous étions à la gare pour prendre le train et Louis a demandé pour aller chez moi. Ce dernier était consentant, il souhaitait me faire une fellation. Nous sommes restés 20 minutes à deux et il n'y a jamais eu d'autres problèmes", a précisé Paul devant la barre.

Selon l'avocat de la victime, Louis n'était absolument pas consentant au moment des faits et est d'ailleurs à l'heure actuelle toujours traumatisé. "Le jour des faits, le prévenu a envoyé un message à mon client en lui demandant s'il était intéressé par un petit plaisir. Louis va être influencé par cet individu en qui il avait confiance. Un fois dans son appartement, Paul va commencer à toucher le sexe de mon client et va l'embrasser, je cite: avec sa langue de crocodile. Je sollicite donc auprès du prévenu un dommage moral de 5 000 euros".

Quant au représentant du ministère public, il requiert une peine de trois ans d'emprisonnement. Pour l'avocat de la défense, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. De plus, il ne faut en aucun cas se baser sur un simple SMS. Ce dernier demande donc au tribunal un sursis probatoire. Le jugement sera prononcé le 25 novembre prochain.