Dimanche soir, la victime circulait pédestrement Avenue Montgomery à Tournai avant de se diriger vers l'Avenue des Frères Rimbaut. Arrivé à la jonction de ces deux avenues, l'homme est interpellé par les auteurs qui lui demandent de leur remettre ses effets personnels.

La victime refuse et est alors maintenue par deux individus qui le menacent avec un couteau. Un est placé sous sa gorge et l'autre sur le flanc à hauteur des côtes. Le troisième sort une arme de poing type pistolet et menace la victime. Il fouille alors la victime et s'empare de son portefeuille avant de quitter les lieux.