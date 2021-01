Tournai: un nouveau chapitre pour la Bourse aux Livres Tournai-Ath-Mouscron M.P. © M.P.

Depuis le 19 janvier, la Bourse aux Livres s'est installée dans ses nouveaux locaux. On y retrouve moins de livres mais, de meilleures offres pour le plaisir des lecteurs.



Un déménagement de plus pour la Bourse aux Livres qui se trouve désormais, au Boulevard Delwart. Un changement surprenant mais nécessaire.



"Nous avons déménagé car nous avions moins de chiffre d'affaires. A côté de cela, le bâtiment était trop grand et coûtait trop cher. Aujourd'hui, nous offrons des choses en moins, il n'y a plus les CD et les DVD. Nous voulions nous reconcentrer sur le livre uniquement et sélectionner que le meilleur", déclare Laurent Lemaire, le gérant de la Bourse aux Livres.



Malgré plusieurs déménagements, la Bourse aux Livres ne craint pas de perdre sa clientèle. De plus, ce nouveau lieu semble plus adapté pour accueillir comme il se doit les passionnés de livres.