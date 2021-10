L’enseigne Dog Sandwich à la rue Royale (à Tournai) a déjà près de 20 ans et appartient au même patron, Grégory Milcent depuis maintenant 16 ans. Après ces nombreuses années de succès, la sandwicherie s’est agrandie le 20 septembre dernier et propose désormais au public un nouveau point de vente, à l’entrée de la Place de Lille. "Cela fait déjà plusieurs fois qu’on me proposait de reprendre l’un ou autre bâtiment pour y installer un second Dog Sandwich", raconte Grégory Milcent. "Mais ce commerce-ci était parfait ! Il est sur un coin comme celui de la rue Royale, il a une bonne visibilité et cela nous permet de proposer nos sandwiches aux deux entrées opposées de la ville !"