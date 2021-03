Cela fait désormais un an que le service communication du CHwapi travaille sur l'élaboration d'un tout nouveau site Internet. Simplicité et efficacité qualifient parfaitement le nouveau site web du Centre Hospitalier de Wallonie picarde qui est accessible depuis aujourd'hui., déclare Florence Bonneel, chargée de communication au sein du Centre Hospitalier de Wallonie picarde.Le nouveau site web du CHwapi comporte de nombreuses nouveautés qui permettront aux visiteurs de trouver facilement les informations.

"A présent, on peut y retrouver un moteur de recherche unique et performant qui donne la possibilité aux visiteurs de trouver rapidement une information. Une brève explication des différents services est disponible ainsi que des photos de l'équipe médicale avec et sans masque. En plus, des brochures sont mises à la disposition des visiteurs afin qu'ils retrouvent diverses informations. Nous avons également voulu mettre en évidence l'actualité de l'hôpital et les communications importantes. Nous sommes aussi l'un des premiers hôpitaux à proposer un module d'estimation des frais de consultation pour que le patient se fasse une idée des tarifs", précise Florence Bonneel.



Le tout nouveau site du Centre Hospitalier de Wallonie picarde devrait encore se développer et se perfectionner en fonction des demandes.



"Ce site va encore évoluer avec le temps et va s'adapter selon les besoins des patients. Pour le moment, il n'est pas encore possible de prendre rendez-vous via le site, cela se fait toujours par téléphone. Mais, nous comptons qu'à l'avenir, les patients puissent prendre rendez-vous sur le site Internet du CHwapi", conclut la chargée de communication.