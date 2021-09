On ne présente plus l’Asbl Octobre rose ni le Relais rose, bien connus à Tournai. Groupée autour de la Dr Salima Bouziane, l’équipe n’a de cesse, tout à la fois, de convaincre de la nécessité de dépister très tôt le cancer du sein (voir ci-dessous), et d’accompagner les femmes qui en sont atteintes. “Parce que quand la tête va, le corps en bénéficie”.

En octobre, la mobilisation est mondiale, et elle se décline donc à Tournai de différentes manières (on pense notamment aux vitrines roses). Nouveauté pour cette édition 2021 : un appel à tweets d’encouragement, mené en collaboration avec les Écrivains publics de Wallonie picarde, de Caroline Jesson.

En 140 signes (votre prénom, votre âge, votre localité inclus) formulez votre sollicitude, votre admiration devant le courage, votre espoir de voir guérir l’être aimé, etc. Dans vos mots, en vers ou en prose, avec légèreté ou profondeur. Une dizaine d’écoles de la région, tous réseaux confondus, des maisons de jeunes, se sont déjà lancées dans la rédaction de tweets. Vous, le grand public, vous avez jusqu’au 30 septembre pour rédiger le(s) vôtre(s). Adresse : secretariat@crpt.be.

Ce n’est pas à proprement parler un “concours”, mais un jury, “marrainé” par Colette Nys, en retiendra dix. Leurs auteurs recevront un prix lors d’une soirée de clôture le 29 octobre à 19 h au conservatoire, avec entre autres, Joseph Bertholet ainsi que les élèves de Marie-Christine Degraeve qui “diront” nombre de tweets.