Tournai: un point de dépôt pour les sacs-poubelle durant les vacances Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

C'est un service qui est rendu aux citoyens à pareille époque chaque année qui sera une nouvelle fois proposé cette année aux citoyens de Tournai et de ses villages.



En effet, la Ville va permettre le dépôt des sacs-poubelle, soit les sacs de la Ville, au site des Mouettes à la rue d'Amiens durant la période des grandes vacances, soit du 1er juillet au 31 août. Excepté le 21 juillet, le site sera ouvert les jours ouvrables de 7h à 13h.



"Ainsi, celles et ceux qui partent en vacances et dont la date de départ ne correspond pas à la date de ramassage des poubelles auront la possibilité de venir déposer leurs sacs conformes dans le bâtiment des Mouettes, détaille le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Bien entendu, le ramassage en porte-à-porte se poursuit également."



Des solutions sont de cette manière proposées à tout le monde pour faire en sorte de rendre les rues des villes et villages agréables et propres, même durant les vacances !