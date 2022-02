En octobre 2018, Vincent (prénom d'emprunt), policier, est intervenu en compagnie de ses collègues dans un entrepôt à Saint-Ghislain afin d'y mener une perquisition. Accusé de vol et de faux en écriture, il devait comparaître mardi dernier au sein du tribunal correctionnel de Tournai. Lors de cette opération planifiée, le prévenu se serait emparé d'une barre à mine avant de la déposer dans son véhicule. Par la suite, il aurait établi un faux procès verbal afin de camoufler le vol.a indiqué le prévenu.

D'après le représentant du ministère public, il y a assez d'éléments à charge du prévenu pour dire que les faits sont établis. D'abord, les images de caméras de surveillance montrent clairement Vincent déposer la barre à mine dans le coffre de son véhicule. Ensuite, différentes personnes déclarent avoir vu le policer s'approprier l'objet et partir. "Si ces éléments avaient été oubliés sur les lieux, pourquoi les reprendre ? Pourquoi ne pas avoir rappelé le labo ?". Une peine de six mois de prison a été requise à l'égard du prévenu.

L'acquittement, sollicité par la défense

"Une barre à mine vaut entre 10 et 15 euros. Quelle est donc l'utilité de la voler ?", s'est exclamé Jean-Philippe Rivière, avocat de la défense. "Cependant, l'honneur de Vincent ne vaut pas 10 ou 15 euros. Aujourd'hui retraité, il a travaillé dans plusieurs services de police et c'est en fin de carrière que ce dossier arrive sur la table".

Selon Maître Rivière, il y a deux versions possibles dans cette affaire. "La première, comme l'a indiqué Vincent, la barre à mine et la caisse avec les prélèvements ont été oubliées par les membres du labo et mon client a simplement repris les éléments à la fin de l'opération pour les remettre à la police judiciaire. Et la deuxième version, selon laquelle, dès le début de la perquisition au sein de ce hangar, Vincent a pris possession de la barre à mine avant de s'empresser de quitter les lieux. Ce dossier me laisse un goût amer et présente de gros doutes sur la culpabilité de mon client" Ainsi, le conseil de Vincent a sollicité l'acquittement. Le jugement sera prononcé le 8 mars.