Tournai: un premier arbre fruitier planté pour compenser l'empreinte carbone de la mesure des terrasses chauffées Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La Ville s'est engagée à réitérer l'opération pour chaque commerçant de l'Horeca qui chauffera sa terrasse dès leur réouverture. © DR

Il y a deux semaines, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois et l'échevine du Commerce Caroline Mitri annonçaient autoriser les commerces de l'Horeca, quand ils seront autorisés à rouvrir, à chauffer leur terrasse. Ils avaient alors également annoncé qu'à chaque fois qu'un commerçant fera part de son souhait de chauffer la terrasse, la Ville plantera un arbre fruitier afin de compenser l'empreinte carbone de la mesure.



Afin de montrer sa bonne volonté, la Ville vient de planter son premier arbre. Le tout en présence du bourgmestre et de l'échevine ainsi qu'une délégation de commerçants.



"Nous avons décidé que nous planterons un arbre pour chaque établissement qui décidera de chauffer sa terrasse. Cette mesure est temporaire. Elle entrera en vigueur dès qu'ils pourront ouvrir et ne durera que le temps de la crise en raison de son impact environnemental", confirme Paul-Olivier Delannois.



"Cependant, nous avons voulu prendre en compte la demande des commerçants de les aider durant cette période difficile pour eux. D'ailleurs, je le rappelle, une majorité des commerces Horeca de Tournai font actuellement de l'emporter ou des livraisons, j'invite tout le monde à leur apporter du soutien en commandant chez eux en cette période de fêtes."