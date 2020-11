Si le cube de Viva for Life n’établira pas ses quartiers au sein de la Grand’Place de Tournai suite à la deuxième vague de la crise sanitaire de Covid-19 que traverse encore actuellement notre pays, cela ne veut pas dire que toutes les activités organisées au profit de l’opération qui lutte contre la pauvreté infantile sont annulées. Bien au contraire !



Les initiatives sont nombreuses et la Wallonie picarde n’est évidemment pas en reste. L’Institut Technique de la Communauté Française Val-Itma de Tournai sera ainsi de la partie ! L’école va en effet organiser, le vendredi 11 décembre prochain, un marché de Noël.



Derrière cette initiative, on retrouve Damien Nicaise, professeur de menuiserie au sein de l’école. "C’est en réalité la deuxième année que je suis dans l’enseignement, j’étais dans le privé précédemment, c’est donc pour cela que je me permets d’avoir des idées un peu externes à l’enseignement. J’ai proposé le projet à la direction qui nous a donné son feu vert", nous explique le professeur.



Pour l’organisation de ce marché de Noël, Damien Nicaise et ses élèves sont partis de rien. "On s’est réuni avec mes élèves, âgés de 17 à 20 ans, et ce sont eux qui ont trouvé les idées pour le marché de Noël." Les élèves des sections de vente, de soudure et de boulangerie se sont ensuite rapidement joints à ceux de menuiserie.



"Chaque section nous apporte sa spécificité, souligne Damien Nicaise. La section soudure confectionne des postures en travaillant le bois et le fer. La section vente, qui est bien spécialisée dans la fabrication de décors, s’occupe quant à elle de la mise en œuvre de nos projets. Enfin, la section boulangerie va confectionner divers produits de bouche pour le jour de l’événement."



Tous les élèves se sont vite pris au jeu. "Surtout lorsqu’ils se sont rendu compte de l’ampleur du projet au fur et à mesure de l’arrivée des commandes. Suite aux congés de Toussaint prolongés, nous avons perdu une semaine de fabrication. Dès lors, depuis le 16 novembre, nous sommes dans de la fabrication non-stop ! Il y a donc du boulot !"



Évidemment, les mesures sanitaires seront de mises. "Le port du masque sera bien entendu indispensable. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée du marché ainsi qu’à la caisse. Un sens giratoire sera prévu à l’intérieur du marché avec une entrée et une sortie bien spécifique."



Le marché de Noël se tiendra donc le vendredi 11 décembre, de 15h à 20h, dans l’atelier de menuiserie de l’école. L’accès et le parking se feront ainsi par la grille située à la rue Marvis. Les réalisations des élèves sont visibles sur la page Facebook de l’école.





© DR

© DR

© DR