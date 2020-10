Tournai: un programme d'embellissement et de sécurisation des logements publics Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Ce programme va s'étaler jusqu'au 30 septembre prochain et est financé par le gouvernement wallon à hauteur de 483.000€. © DUPUIS

Le dernier conseil d’administration du Logis Tournaisien a validé un programme ambitieux d’embellissement et de sécurisation des logements publics initié par le ministre du Logement, Pierre-Yves Dermagne.



Ce plan est ainsi financé par le gouvernement wallon à hauteur de 483.000 €. Ce plan se décline en trois axes comme l'explique le directeur-gérant du Logis Tournaisien, Devrim Gumus.



"Il s’agit de la sécurisation des communs, accès et abords directs d’immeubles collectifs, de l’embellissement des communs, accès et abords directs d’immeubles collectifs et logements et enfin de la gestion des consommations énergétiques des communs d’immeubles collectifs et logements."



Ce programme va s’étaler jusqu’au 30 septembre 2021. "Cette mesure permettra de répondre à la problématique de sécurité constatée par les locataires du Quartier Saint-Jean qui habitent les blocs du Luchet d’Antoing et les blocs de la Résidence du Pont de l’Arche, souligne pour sa part Paul-Olivier Delannois, président du Logis Tournaisien. Nous avons en effet décidé d’affecter l’enveloppe financière en priorité dans ce quartier."