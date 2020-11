Tournai: un projet de plantation d'arbres et d'arbustres fruitiers concrétisés par Ideta et la Ville Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le projet a vu le jour au cœur du Campus Numérique de Wallonie picarde sur Tournai Ouest. © IDETA

À l’occasion de la semaine de l’arbre, l’Agence de Développement territorial Ideta, la Ville de Tournai et la cellule de coordination du projet citoyen Un arbre pour la Wapi, qui ambitonne de planter 350 000 arbres d'ici à 2025, ont concrétisé un projet de plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers dans le quartier du Campus Numérique de Wallonie picarde, au sein du parc d’activités économiques de Tournai Ouest. À terme, les nouvelles plantations favoriseront la biodiversité sur le site et amélioreront le cadre de vie des travailleurs et étudiants usagers du parc d’activités économiques. Le projet s’inscrit dans une démarche globale de transition vers un parc d’activités plus durable, menée par Ideta et la Ville de Tournai.



Fort de son succès, plus de 62 000 arbres plantés pour l’édition précédente, Un arbre pour la Wapi propose cette année la réservation et la distribution gratuite d’arbustes et d’arbres pour les entreprises, agriculteurs, associations et collectifs, écoles et communes. C’est dans ce contexte qu’Ideta et la Ville de Tournai ont souhaité mobiliser les entreprises du parc d’activités économiques de Tournai Ouest pour un projet participatif de plantations au sein du parc.



Si la crise sanitaire a contraint les partenaires à abandonner la dimension participative, le projet se concrétise, à l’occasion de la semaine de l’arbre, par l’aménagement des abords des bâtiments du Campus Numérique de Wallonie picarde. En plus d’un pré fleuri, douze arbres fruitiers seront plantés sur le terrain en contrebas du Negundo Cube qui abrite l’European e-Campus. Des groseillers, des framboisiers et des arbres fruitiers seront disposés autour du jardin de la maison d’enfants qui jouxte le centre d’entreprises Negundo Innovation Center. Un alignement de mérisiers et une haie de prunus longeront l’allée centrale, entre le Negundo Cube et le centre d’entreprises Negundo 4. C’est l’entreprise locale de travail adapté, le Moulin de la Hunelle, qui est chargée de planter les arbres et arbustes.



La verdurisation du Campus Numérique de Wallonie picarde à Tournai Ouest favorisera la biodiversité et la création de niches écologiques indispensables pour certains biotopes. Les nouvelles plantations participeront également à l’amélioration du cadre de vie des travailleurs et étudiants usagers du parc.



"L’aménagement du Trieu du Marais sur Tournai Ouest 2 est une belle illustration de nos initiatives en matière de développement de la biodiversité, souligne Pierre Vandewattyne, directeur général d'Ideta. Avec l’opération Un arbre pour la Wapi, nous voulons encourager les entreprises installées dans les parcs d’activités de Wallonie picarde à nous emboîter le pas et à verdir leurs abords. Faciliter la mobilité alternative par la mise en place de voies douces est aussi une de nos priorités dans les opérations de requalification que nous menons depuis plusieurs années sur les anciens parcs d’activités économiques Orientis à Ghislenghien et Tournai Ouest."



"L'opération Un arbre pour la Wapi sur Tournai Ouest s’inscrit dans une approche globale de transition écologique vers des parcs d’activités économiques durables, portée par IDETA et la Ville de Tournai, explique pour sa part Caroline Mitri, échevine de l'Environnement de la ville de Tournai. C’est aussi un des objectifs du Comité d’accompagnement Tournai Ouest qui rassemble des représentants d’IDETA, de la Ville de Tournai, de l’APIC et du Comité pour un Zoning Propre. Il a été constitué pour faciliter l’échange d’informations et garantir une mise en œuvre harmonieuse de la zone d’activités de Tournai Ouest 3."



Côté mobilité douce, une réflexion est en cours pour finaliser prochainement la jonction entre la voie de mobilité douce qui longe l’autoroute A8 depuis la chaussée de Lannoy, et le Campus Numérique du parc de Tournai Ouest I. Cette liaison sécurisée s’ajoute au chemin Willems qu’empruntent les cyclistes pour rejoindre le parc depuis le centre-ville de Tournai. Depuis quelques mois, les usagers de Tournai Ouest I peuvent utiliser les vélos électriques mis à leur disposition dans les boxes installés à cet effet dans le Campus Numérique. Ideta prévoit par ailleurs l’acquisition de deux boxes supplémentaires dont un sera installé à la gare de Tournai et permettra aux navetteurs de rallier le parc en vélo électrique.



Favoriser la mobilité douce est également un objectif prioritaire du chantier de requalification de la rue de la Terre à Briques. D’un côté, une nouvelle piste cyclo-piétonne permettra aux cyclistes et aux piétons d’y circuler en toute sécurité. Un trottoir en pavés de béton équipera l’autre côté de la rue qui bénéficiera aussi d’un nouvel éclairage.