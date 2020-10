© DELFOSSE

À Tournai, le comité Octobre Rose avait eu l'idée de lancer un grand événement culinaire et solidaire, la Table Rose, afin de lancer la campagne mais également pour récolter des fonds. Malheureusement, crise du Covid oblige, le rendez-vous n'a pas pu se tenir., souligne la Dr Salima Bouziane, présidente de l'ASBL Octobre Rose.En effet, si vous passez par la cité des Cinq Clochers, il vous sera impossible de louper l'action du comité.La première à être vêtue aura été la statue de Chrstine de Lalaing sur la Grand'Place. Suivent la Naïade de la rue de Pont, celles du rond-point de l'Europe et la statue de Martine.Octobre Rose ne se limite pas à ce mois d'action. En effet, l'asbl œuvre toute l'année pour informer sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein qui sauve des vies et aide les femmes concernées par ce fléau à mieux traverser cette épreuve et à se reconstruire grâce à un programme de soins de support adaptés. Le tout au Relais Rose, maison de médecine intégrative, que l'on retrouve le long de la rue de Pont.