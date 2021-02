Tournai: un subside pour lutter contre la délinquance environnementale Tournai-Ath-Mouscron M. Del. D'un montant de 16 900€, le subside va permettre l'acquisition d'une caméra temporaire mobile. © DUPUIS

Comme d'autres communes de la région, la Ville de Tournai vient de recevoir un subside qui va lui permettre d'acquérir des moyens de vidéosurveillance dans le but d'améliorer la propreté publique. Le montant de ce subside se chiffre à 16 900€.



"Cette subvention va nous permettre d’acheter une caméra temporaire mobile en vue d’identifier les auteurs d’incivilité en matière de propreté publique, dévoile le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Elle sera en effet placée à différents points noirs où les dépôts de déchets sont récurrents. De plus, nous devons aussi acquérir différents outils (système de batterie, logiciel, etc.) pour compléter le dispositif qui sera fonctionnel à partir de la fin de cette année."



Un système conçu pour se fondre dans le décor et ainsi être efficace. D'autant que les jets de déchets constituent une incivilité bien trop fréquente.



"Il s’agit d'infractions pour lesquelles des sanctions sont appliquées, encore faut-il que le responsable soit identifié. Les sanctions sont prévues dans le décret délinquance environnementale qui s’applique pour un dépôt de déchets dans la nature et dans notre règlement général de police pour les dépôts de déchets au pied des conteneurs, les sacs non-conformes ou encore les déjections canines."