Installé dans un quartier historique dédié aux disciplines artistiques, l’établissement à horaires décalés a été contraint de fermer définitivement son aile nord il y a quelques années. L’état de vétusté des lieux ne permettait plus d’y enseigner en toute sécurité les techniques des arts du feu, c’est-à-dire la céramique, la poterie et le verre. Un concours d’architecture a été lancé afin de reconstruire de nouveaux locaux pour les sections impactées. Parmi les projets proposés, c’est celui d’un trio d’architectes tournaisiens, Pascale Galloy, Barbara Noirhomme et Éric Marchal qui a été retenu.