Tournai: une année blanche pour les riverains de la Place Verte Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Comme les autres événements organisés par le comité des riverains de la Place Verte, la Rencontre mains vertes du 11 octobre prochain est annulée. © DR

Tout au long de l'année, les riverains de la Place Verte organisent différentes manifestations. Malheureusement, 2020 sera pour eux une année à vite oublier. Effectivement, suite à la crise sanitaire, aucun événement n'a pu être tenu.



Le dimanche 11 octobre prochain, de 10h à 12h, devait se tenir la Rencontre mains vertes, des échanges de plantes et de semences. Ce dernier événement de l'année est également annulé. "Les exigences sanitaires actuelles sont incompatibles avec l'ambiance que nous désirons offrir lors de ces échanges informels aux amateurs de jardinage et de produits du terroir : conversations spontanées, demandes de conseils entre les habitués de ces rencontres, va-et-vient à travers les petits stands de présentation des plantes et semences à donner...", signale les organisateurs.



Espérons pour eux que 2021 sera meilleure.