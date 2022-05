La semaine dernière, les jeunes de Masure 14, en collaboration avec l'association Soroptimist, ont organisé pour les élèves de 2e secondaire de la Sainte-Union, une balade citoyenne. C'est à travers la Cité des Cinq Clochers et d'associations, que ces adultes de demain ont rendu visite à des associations et d'autres lieux d'informations où se poser des questions sur l'égalité des genres. Même si la condition des femmes a évolué au fil du temps, il reste aujourd'hui toujours certains manquements et inégalités., précise Johakim Chajia, coordinateur à la maison de jeunes Masure 14.

Lors de cette promenade de sensibilisation, les jeunes se sont arrêtés à divers endroits fondamentaux dont Infor Jeunes. Durant cette visite, neuf élèves de la Sainte-Union, âgés entre 14 et 16 ans, ont découvert les objectifs et les utilités de cette association, qui aide les jeunes à prendre conscience des éléments sociaux, culturels, économiques ou encore politiques. Infor Jeunes les accompagnent et les informent également sur différentes thématiques comme l'emploi ou encore le logement. Grâce à ce partage de connaissances, les étudiants ont sans aucun doute appris des éléments clés pour leur avenir.

Ce parcours s'est poursuivi en faisant une halte au planning familial. Après avoir assisté à la présentation des différents services accessibles, les adolescents ont pu se documenter en prenant avec eux différents livrets sur la contraception, l'avortement ou encore les maladies sexuellement transmissibles.

"Des choses ne sont pas dites et restent encore fortement taboues", indique Arnaud, membre de la maison de jeunes. "Même en compagnie de leurs parents ou de leurs amis, les jeunes n'osent pas toujours aborder certains sujets".

Une visite s'est déroulée au Musée du Folklore où, les jeunes ont pu rencontrer Jacky Legge, personnage fort de Tournai et ont ainsi pu découvrir une boîte à bébé. Pour clore la visite, les neuf élèves de la Sainte-Union ont pu découvrir la maison de jeunes Masure 14, située à la rue As Pois, où partage et bienveillance sont les maîtres-mots de cet établissement.