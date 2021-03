"Au départ, nous avions commencé avec les figures et puis nous nous sommes diversifiés. Nous en avons pour tous les goûts : des peluches, des sacs, des figurines, et bien d'autres accessoires. Nous vendons des articles à destination des petits ou des grands collectionneurs de Disney", déclare Palmyre, gérante de la boutique Neverland.

Palmyre a ouvert son magasin à la suite de la perte de son chat. Une véritable thérapie pour cette inconditionnelle fan de l'univers Disney.

"J'avais perdu mon chat âgé de vingt-et-un ans et à la suite de cet événement, je n'étais pas très bien. À cette époque, je collectionnais déjà Disney et plus particulièrement tout ce qui tournait autour des Aristochats. A la longue, j'ai commencé à tout collectionner. Mon mari m'a alors conseillé d'ouvrir un magasin pour me remettre de la perte de mon chat. Aujourd'hui, c'est un rêve d'avoir ouvert cette boutique".

Des Tournaisiens fidèles

Depuis son ouverture, Neverland a su définir sa propre clientèle et établir un lien particulier avec les habitants de Tournai. Aujourd'hui, les collectionneurs de la région peuvent acquérir de nombreux accessoires au sein de la boutique Neverland.

"Je pense que nous avons su attirer un certain public. C'est une chance pour les collectionneurs de la région de Tournai d'avoir leur petit magasin spécialement dédié à l'univers Disney. Nous avons la chance de pouvoir partager notre passion et pouvoir nous entretenir entre collectionneurs ou passionnés. Je pense que Disney est particulièrement fort pour nous faire rêver et nous évader dans un autre monde, surtout en cette période de crise sanitaire. Dans la région, nous n'avons pas vraiment de concurrence. A la suite d'une demande de la clientèle, nous avons même créé un site Internet afin que les personnes puissent aussi passer commande. Plus tard, nous aimerions agrandir notre boutique, je pense que cela serait vraiment pas mal", conclut Palmyre.

Installé depuis octobre 2019, le magasin Neverland situé rue de Courtrai à Tournai, nous réserve bien des surprises. En effet, les Tournaisiens, passionnés par l'univers Disney, ont de quoi alimenter et agrandir leur collection.