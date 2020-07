Tournai: une douzaine d'interpellations dans le milieu des stups Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Cinq personnes ont été placées sous mandat d'arrêt tandis qu'un mineur a été placé en IPPJ. © FACEBOOK

La lutte contre les stupéfiants fait partie des priorités de la zone de police du Tournaisis. Ce domaine figure d'ailleurs dans son plan zonal de sécurité 2020-2025. Les forces de l'ordre l'ont encore prouvé récemment.



En effet, deux opérations successives menées par une trentaine de policiers ont permis un brillant coup de filet.



Tout a commencé le 15 juillet dernier avec des perquisitions menées dans le quartier Saint Piat, le tout, évidemment, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.



"La suite d'enquête, rapidement menée, a débouché sur de nouvelles perquisitions le lendemain dans le quartier du Château", signale la zone de police du Tournaisis sur sa page Facebook.



En tout, douze personnes ont pu être interpellées. Cinq d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt tandis qu'un mineur a été placé en IPPJ, Institution Publique de Protection de la Jeunesse.



"Une quarantaine de grammes de cocaïne et un peu plus de 300 grammes d'héroïne ont été saisis. La valeur de l'ensemble est estimée à 6 000 €." Les policiers ont également mis la main sur une somme d'argent de 2 800 € ainsi que sept téléphones portables, six balances de précision et une machette.



L'enquête se poursuit.