Tournai: une édition pour le plaisir et de la nouveauté pour les Olympiades d'orthographe Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse 2021 marquera la première édition de l'innovation pédagogique qui se joint aux Olympiades d'orthographe qui se tient tout de même cette année dans une version plus appropriée à la crise sanitaire. © DELFOSSE

Chaque année, les Olympiades d'orthographe de la Ville de Tournai réunissent plus d'une centaine de participants au sein du Salon de la Reine de l'Hôtel de Ville. Évidemment, pareille organisation amenant un tel rassemblement est impossible cette année en cette période de crise sanitaire. Beaucoup auraient donc pu croire à une année blanche pour le concours tournaisien. C'était sans compter la volonté des organisateurs qui ont décidé de faire preuve de résilience et de ne pas faire l'impasse en 2021 !



"Nous avons décidé d'organiser, pour cette vingt-sixième édition, une version pour le plaisir, détaille Jean-François Letulle, échevin de la Citoyenneté. Il n'y aura donc pas de palmarès, ni de remise de prix." Concrètement, pour les écoles primaires, la lecture de la dictée, un texte de Françoise Lison se fera en classe le vendredi 5 mars. "Ce sont les enseignants qui se chargeront de la correction des copies et ils pourront nous les renvoyer au cabinet. L'idée sera tout de même de mettre à l'honneur les classes qui ont participé à ces Olympiades pour le plaisir."



La dictée des adultes et des adolescents, un texte du carolorégien Daniel Charneux qui a reçu différents prix dont le prix hennuyer de la littérature française, sera quant à elle diffusée via la presse, dont notre site dhnet.be, le samedi 6 mars à 14h. "La dictée sera identique pour ces deux catégories, elle sera juste un peu plus longue pour les adultes." Le texte sera ensuite à retrouver le lendemain, toujours sur notre site dhnet.be.



"On propose aux participants de nous envoyer leur copie pour avoir une idée du nombre de participants. Tout le monde ne va évidemment pas le faire mais nous aurons de cette manière une tendance quant au nombre de personnes qui ont pris part à cette édition", explique Jean-Franois Letulle.



Pour cette nouvelle édition, l'équipe organisatrice est par ailleurs toujours composée de Jean-François Letulle, Jeanne-Marie Vanderwinkel, Jean-Claude Bossut, Caroline Jesson et Marie Vincent.



Un nouveau volet avec l'innovation pédagogique !

Les organisateurs ne font pas seulement preuve de résilience cette année, ils ont en effet décidé d'innover ! "À côté des Olympiades d'orthographe et de ses compétences individuelles inhérentes au savoir écrire, ô combien importantes dans notre société, nous voulions aussi mettre à l'honneur des compétences plus collectives et inclusives où l'ensemble d'une classe d'une école, quel que soit le niveau de compétence d'un enfant, puisse être mis à l'honneur dans un projet plus collectif", dévoile l'échevin.



Un courrier a ainsi été envoyé à toutes les écoles fondamentales présentes sur la commune, tous réseaux confondus. "Le principe est de valoriser et récompenser une innovation pédagogique : une nouveauté, un changement, une création, une transformation ou encore une invention dans les domaines de la pédagogie et de l'enseignement."



Cette nouvelle catégorie de l'innovation pédagogique concerne tant l'accompagnement des élèves que l'apprentissage. "On peut parler de l'utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l'apprentissage, une pédagogie alternative mais aussi l'architecture et l'aménagement d'une classe par exemple. Le projet peut aussi toucher la vie à l'école avec une orientation plus citoyenne qui sensibilise davantage les enfants dans toute une série de thématiques. C'est relativement large;"



Les enfants doivent être véritablement impliqués dans cette démarche, avoir un rôle participatif. Le projet doit être présenté sous forme de capsule vidéo de maximum cinq minutes, il devra expliquer l'innovation pédagogique de manière dynamique et condensée.



Les gagnants, sélectionnés par un jury composé de personnes retraitées de l'enseignement, recevront différents prix dont une somme d'argent permettant d'apporter un soutien pour que l'innovation en question puisse être renforcée voire être transposée à d'autres classes.



Un concours qui reviendra chaque année ! Il faut d'ailleurs désormais s'habituer à parler des Olympiades d'orthographe ... et de l'innovation pédagogique !