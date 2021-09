Ainsi à travers cette exposition, les personnes pourront découvrir ou redécouvrir l'histoire de L'Eurométropole Tour depuis sa création en 1924, sous l'appellation le Franco Belge. De nombreuses affiches de l'Eurométropole Tour sont également exposées, les victoires des étapes en fonctions des coureurs ou du pays.

Tout au long de l'exposition, des photos attireront tous les regards. Ces dernières sont des merveilleux souvenirs pour les coureurs et les organisateurs. Plus d'un mois ont été nécessaires afin de mettre en place cette exposition inédite.

"C'était difficile mais cela en valait la peine. Nous avons dû choisir les photos, les plastifier est les mettre sur les présentoirs. Nous sommes des passionnés de vélo, c'est donc assez émouvant de voir le résultat et que de nombreuses personnes s'intéressent à l'exposition dédiée à l'Eurométropole Tour", déclarent David, Max et Raymond.