Tournai: une exposition impressionnante de Pères Noël à découvrir au Musée des arts de la Marionnette Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La compagnie du Créa-Théâtre va également se rendre dans les écoles pour proposer ses Scènes à Noël. © MAISON DE LA MARIONNETTE

Alors que, pour le plus grand plaisir des petits et des grands mais également de toute l'équipe du musée, le Musée des arts de la Marionnette a pu rouvrir le 6 décembre dernier, à l'occasion de la Saint-Nicolas, des activités vont pouvoir être organisées ces prochaines semaines sur le thème T'es où Père Noël.



Ainsi, la compagnie du Créa-Théâtre va proposer, du 16 au 18 décembre, des interventions poétiques dans les écoles. Traditionnellement, en cette période de fêtes de fin d'année, la compagnie du Créa-Théâtre organise une balade contée, les Scènes à Noël, à laquelle prennent part le public scolaire, les institutions et les familles. Cependant, suite aux conditions sanitaires actuelles, les Scènes à Noël ont dû s'adapter pour retrouver une partie de leur public. "Les classes ne pouvant se rendre à des spectacles, la compagnie a décidé de proposer une intervention théâtrale dans plusieurs établissements scolaires afin d’apporter un peu de poésie et d’espoir aux jeunes élèves", dévoile Eugénie Delfosse, chargée de communication de la Maison de la Marionnette.



Autre activité, à découvrir jusqu'au 3 janvier, avec une exposition impressionnante de Pères Noël au sein du Musée qui ravira petits et grands. Auteur et comédien du spectacle Les secrets du Père Noël, fondateur de la compagnie du Créa-Théâtre, Francis Houtteman avait commencé une collection d’objets et de sculptures à l’image du Père Noël : cartes, statues, automates, porcelaines de toutes tailles et autres curiosités provenant de nombreux pays.



Une partie de ces Pères Noël est installée au Musée, ainsi que sapins, illuminations et villages de Noël. L'occasion également d'en profiter pour découvrir les nouvelles marionnettes dernièrement exposées au Musée, ainsi que ces nouveaux dispositifs de médiation.



Bref, une belle idée de sortie familiale à programmer pour ce week-end ou lors des vacances d’hiver !