Le dimanche 22 mai, l’ASBL "Louca, notre combat" organise une marche au profit d’un petit garçon du même nom.

Né le 30 janvier 2018, l’enfant souffre d’une encéphalopathie anoxo ischémique néonatale. Son cerveau est gravement atteint. Âgé de 4 ans, Louca ne parlera jamais, ne marchera jamais et sera nourri par sonde toute sa vie. Sa pathologie lourde demande des soins quotidiens et adaptés.

L’ASBL "Louca, notre combat" a été créée pour venir en aide aux parents et organise plusieurs événements en cours d’année dont la marche en question. Le départ de cette marche sera donné de 7 h 30 à 14 heures du "Comité de Quartier", 199, Vieux chemin d’Ath à Warchin. Parcours fléchés de 5, 8 et 12 km. La randonnée de 5 km sera accessible aux PMR et aux poussettes.

Au retour : petite restauration possible, bar, assiette apéro, pains-saucisses et hamburgers. Le prix est fixé à 3 € par marcheur.