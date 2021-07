Paris et Romain se sont lancé un défi qui jusqu'à présent, semble réussi. En juin dernier, ils ont décidé d'ouvrir leur propre friperie nommée Old Star à la rue de l'Yser à Tournai. Ces deux amateurs d'articles de seconde-main ont abandonné leurs études pour s'aventurer dans le monde de la mode. C'est d'ailleurs un peu grâce à la crise sanitaire que ce projet a pu se réaliser. "A Tournai, il y a peu voire pas du tout de friperie. Nous voulions surtout encourager la population à acheter du seconde-main et qu'elle s'inquiète pour notre planète. Cela fait un peu plus de deux ans que ce projet trotte dans notre tête. Grâce à la crise sanitaire, nous avons pu réaliser ce rêve. Effectivement, pendant les différents confinements, beaucoup de personnes ont réfléchi à leur avenir et c'est ce que nous avons fait. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, peut-être qu'on n'aurait pas lancé ce projet", précisent Paris et Romain. C'est sur le réseau social Instagram que ces deux adeptes de friperie partagent leurs articles au style à la fois américain et vintage. Les Tournaisiens pourront trouver leur bonheur dans cette boutique atypique. Entre casquettes, robes fleuries et vestes typiquement américaines, les fans de ce genre de boutique pourront trouver des prix abordables allant de 1 à 100 euros. Bien qu'Old Star vient d'ouvrir, Paris et Romain, âgés de seulement 19 et 21 ans ont encore de merveilleux projets en tête. Toutefois, ils veulent encore garder la surprise pour que les Tournaisiens soient davantage émerveillés à l'avenir.

Ce n'est un secret pour personne, les articles de seconde-main ont la cote ces derniers temps. Avec les plateformes comme Vinted ou encore Percentil, il est désormais plus facile de trouver la perle rare tout en économisant et en respectant notre environnement. Pour les adeptes du seconde-main qui préfèrent les commerces physiques, il est aussi possible de passer des heures dans les cabines d'essayage. Et pour cause, les magasins dédiés au seconde-main se multiplient dans notre région. A Tournai, plusieurs boutiques ouvrent leurs portes dans le centre-ville. Ainsi, toutes les raisons sont bonnes pour donner une seconde vie à des pièces parfois tendances.