Lundi 17 janvier 2022, une nouvelle unité de soins ouvrira ses portes au sein du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) du Centre Régional Psychiatrique (CRP) Les Marronniers. Celle-ci viendra compléter l’offre de soins pédopsychiatriques et élargir le public pris en charge.

Une offre de soins adaptée

L’unité dispose de 10 lits. Elle accueillera des enfants pour une durée de 6 à 12 semaines pour les hospitalisations classiques et de deux semaines pour les hospitalisations de crise. L’hospitalisation classique a pour but une observation clinique fine et intensive dans une optique de mise au point diagnostique et thérapeutique. Pour les hospitalisations de crise, la mission principale est de tempérer la crise et d’orienter l’enfant vers un trajet de soins adéquat.

Des séjours de rupture d’une à deux semaines peuvent également être programmés uniquement s’il y a une indication pédopsychiatrique et si l’enfant a déjà été hospitalisé précédemment au sein de l’unité.Le travail de l’unité Les Coquelicots s’articule autour d’une approche intégrative. L’équipe propose une analyse psychanalytique concernant les notions du développement de l’enfant ; une analyse systémique puisque l’enfant évolue dans un système familial, scolaire ou institutionnel, basé sur les relations avec les autres ; et enfin une analyse neurodéveloppementale, liée à des affections qui débutent durant la période du développement, souvent même avant l’entrée de l’enfant à l’école primaire.

Le public pris en charge

L’équipe accueille des enfants de 6 à 12 ans, fille ou garçon, présentant essentiellement des troubles de l’attachement, des troubles de l’humeur, des troubles psychotiques ou des troubles du comportement. Les troubles autistiques déjà diagnostiqués, les troubles liés uniquement au retard mental et les troubles alimentaires sévères ne sont pas pris en charge. De même, le sevrage de consommations problématiques ne peut pas être le motif principal de l’admission.

Des activités thérapeutiques par une équipe pluridisciplinaire

L’équipe qui assure les soins est pluridisciplinaire. Elle est notamment composée d’un pédopsychiatre, d’un médecin généraliste, d’infirmiers, d’éducateurs spécialisés, de psychologues, d’assistants sociaux, d’un kinésithérapeute, d’un ergothérapeute, etc. Une équipe scolaire garantit également la continuité de l’apprentissage. Travaillant en constante collaboration, ces professionnels adaptent la prise en charge aux besoins personnels de l’enfant. Un programme d’activités est alors clairement défini pour et après le séjour. Ce programme se compose d’activités sportives, créatives et de coopération ; d’entretiens psychologiques individuels et familiaux et de la prise en charge scolaire via l’école fondamentale de type 5, Les Co’Kain.