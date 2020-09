Tournai: une opportunité loupée pour la salle de concerts Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DR

Tournai Xpo est conçu pour l'organisation de différents événements. Les concerts n'y trouvent pas vraiment leur place.



Ce lundi soir, le conseil communal de Tournai s'est penché sur le dossier du futur Tournai Xpo. Pour rappel, des travaux d'envergure vont prochainement être menés à l'actuel Tournai Expo. Le hall d'exposition va notamment être totalement réaménagé. Initialement, ce projet coûtant plusieurs millions d'euros financés par emprunt et subsides de l'Europe et la Région wallonne devait comprendre une salle de concert qui a finalement été abandonnée par la suite.



La conseillère du PTB, Dominique Martin, n'a pas manqué de déplorer cette décision. "Lors de la commission relative à Tournai Xpo, Philippe Robert nous a confirmé qu'il n'était pas question d'une salle de concert et a affirmé qu'il a toujours été clair sur le sujet, souligne la conseillère de l'opposition. Sauf qu'en campagne électorale, on y promettait une salle de concerts pour les jeunes. On ajoutait même un musicien sur les listes (Jeff Danès NdlR) pour mieux les enthousiasmer. Il y a eu des concertations et des commissions où on les a baladés, pour ne pas dire entuber, pour découvrir bien tard qu'on n'avait pas les moyens pour cela. On va emprunter 5,9 millions d'euros pour un projet dont les demandes des jeunes sont exclues par manque de moyens alors qu'ils devront rembourser le tout demain."