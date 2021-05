Mercredi dernier, vers 23 heures, rue Blandinoise à Tournai, une personne a été agressée. La victime circulait à pied en ville et plus précisément à l'angle de la rue Blandinoise et de la rue des Augustins. A ce moment-là, trois individus venant des boulevards et semblant redescendre la rue des Augustins sont arrivés.



"La victime n'a pas fait plus attention au groupe et s'est engagée dans la rue Blandinoise, souligne le parquet. C'est alors que la victime a été agressée par le groupe d'individus précités. Elle a d'abord été attrapée par derrière et maîtrisée. Les suspects se sont ensuite placés face à la victime et celle-ci a alors constaté que l'un deux était porteur d'un couteau. Les suspects se sont montrés agressifs en paroles et en gestes, bousculant et secouant la victime pour qu'elle remette sa sacoche et ce qu'elle avait sur elle. Durant son agression, la victime a été tenue en respect par le suspect porteur du couteau qui la tenait par la veste au niveau du cou et qui avait placé son couteau au niveau de son torse. Sous les violences et les menaces, la victime a été contrainte de remettre sa sacoche et son contenu. Une fois ces objets remis aux suspects, ceux-ci ont de nouveau bousculé et secoué la victime, la faisant tomber au sol. Suite à cela, les suspects ont quitté les lieux vers les boulevards."