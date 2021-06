Vendredi dernier dans l’après-midi, une agression a eu lieu rue de Cordes à Tournai. Les faits se sont déroulés entre 15h30 et 16h15.



La victime circulait seule à pied et se rendait à la rue Royale, où elle devait déposer une somme d’argent sur son compte en banque. Un jeune est arrivé face à elle et lui a demandé une cigarette. Elle a répondu qu'elle ne fumait pas. Il a insisté et au même moment lui a porté un violent coup de poing dans l'articulation de l’épaule gauche. Elle a vacillé et deux autres garçons lui ont arraché par derrière son sac à main qu'elle tenait en bandoulière. Les trois auteurs ont ensuite pris la fuite.