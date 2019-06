Les pompiers de Tournai sont intervenus, la nuit de mercredi à jeudi, pour secourir une personne qui était coincée dans une crevasse. Il s'agissait en réalité d'un individu paniqué par les pluies importantes qui a donné ce prétexte pour être secouru.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été avisés mercredi soir, peu après 23h00, qu'une personne était coincée dans une crevasse à la Carrière de l'Orient à Tournai.

Cette ancienne carrière, située le long de la chaussée de Bruxelles, est un vaste plan d'eau à proximité duquel a été construite il y a quelques années la piscine communale de Tournai.

Selon les services de secours, l'homme était là depuis plus de 12 heures.



Arrivés sur place, les pompiers se sont aperçus que la victime n'avaiten réalité pas été bloquée dans une crevasse, mais avait paniqué suite aux violentes intempéries qui ont touché la région.

"Il s'agissait d'une personne sans domicile fixe vivant sous une bâche installée au milieu d'arbres sur un sol pentu. Suite aux pluies importantes qui ont dévalé la pente, la personne ne parvenait plus à remonter et a paniqué", a précisé le capitaine Picas, de la zone de secours de Wallonie picarde.

"Il a donc appelé le 112, sans doute en brodant afin d'être assurés d'être secouru. Nous l'avons pris en charge et il a été conduit en milieu hospitalier."