Tournai: une personne de 86 ans victime d'un vol par ruse Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un jeune homme n'a eu aucune pitié pour la personne âgée. © DE TESSIERES JOHANNA

Certaines personnes ne reculent devant rien pour voler de l'argent. Un exemple survenu il y a quelques jours vient malheureusement encore illustrer cette triste vérité.



En effet, mercredi dernier, une personne âgée de 86 ans qui regagnait à pied son domicile a été interpellée par un jeune homme au niveau du Quai Taille-Pierres. Ce dernier lui a proposé la vente de cartes de soutien afin d'aider un enfant pour des soins médicaux.



La victime, généreuse, a alors accepté de lui acheter deux cartes qu'elle a directement placées dans la poche de sa veste avec son argent, une quarantaine d'euros. Le jeune homme s'est alors proposé de raccompagner l'octogénaire jusqu'à son domicile dans le but de l'aider.



Une fois arrivé, l'individu a demandé à la victime s'il pouvait se rendre aux toilettes, ce qui lui a été accepté. La personne âgée a par la suite déposé sa veste sur une chaise.



Quelques minutes plus tard, l'individu malintentionné a quitté l'habitation de la victime. Cette dernière s'est malheureusement rendu compte, une heure plus tard en remettant sa veste en place, qu'elle n'était plus en possession de son argent ainsi que des deux cartes qu'elle avait achetées...