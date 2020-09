Le projet e-Cloud a été mené par différents partenaires dont l’Agence de Développement Territorial IDETA, ORES, Luminus, l’UMONS et une douzaine d’entreprises installées dans le parc de Tournai Ouest. Le concept s’appuie sur le principe du circuit court : production et consommation s’équilibrent directement au sein d’une même zone d’activité économique. L’énergie est acheminée par le réseau de distribution public, ce qui rend la participation à ces communautés potentiellement accessible à tous. En effet, pas besoin de câbles privés entre voisins ou de micro-réseaux fermés, ce qui présente le double avantage d’éviter des investissements dans de nouvelles infrastructures et de maintenir un système de distribution d’énergie collectif et solidaire.



Le projet, initié avant le décret wallon du 2 mai 2019, est la première expérience concrète du concept novateur des communautés d’énergie renouvelable. C’est l’occasion pour les participants au projet de s’inscrire dans une approche mettant en œuvre la transition énergétique.



Initié en 2017 par ORES et IDETA, l’e-Cloud a été lancé dans le parc d’activité économique de Tournai Ouest en juillet 2019. Pendant douze mois, 12 entreprises ont consommé et partagé de l’énergie provenant de panneaux solaires d’une puissance totale de 400 kilowatts et d’une éolienne d’une puissance de 2,2 mégawatts exploitée par e-NosVents (une filiale commune à IDETA et Luminus).



Sur cette période, pas moins de 6.450 MWh ont été produits par les installations et mis à disposition des entreprises partenaires. 61% de cette énergie produite ont été autoconsommés et ont permis de couvrir 39% des besoins en électricité des entreprises participantes au projet. Les résultats sont encourageants car ce système a permis à la plupart des participants de réaliser des économies chiffrées entre 4 et 8 %, malgré la période d’inactivité qui a frappé l’économie au printemps et donc biaisé quelque peu les résultats du pilote.



La consommation partagée n’est pas le seul avantage du projet. ORES a mis en place un système de bonus-malus basé sur l'utilisation effective de l'énergie mise à disposition grâce à un service spécifique de monitoring et de prévision.



Geneviève Collard, Invoicing & Analytics et Corporate Manager chez Sedis Logistics, explique : "Le projet e-Cloud nous a séduits par son audace quant à une vision de l’utilisation énergétique qui est à l’heure actuelle encore bien conformiste, et également par son ambition technologique. Combiner la production éolienne et photovoltaïque en grandeur nature permet d’allier les avantages de l’une et de l’autre au niveau des techniques de production. Et puis, adhérer à ce type de projet innovant et précurseur dans la région de Tournai, c’est donner une jolie teinte « verte » à l’essor écologique de sa région."



Cette expérience conforte IDETA dans sa vision stratégique qui favorise le circuit court de l’électricité verte dans les parcs d’activité économique au bénéfice des entreprises, tout en valorisant les infrastructures de distribution publique gérées par ORES.



Sur la base des enseignements de ce projet pilote, IDETA a d’ores et déjà initié une réflexion approfondie pour poursuivre la dynamique sur Tournai. Une nouvelle demande de dérogation a été introduite auprès de la CWAPE en ce sens. Le périmètre et les modalités de ce nouveau projet doivent encore être validés par le régulateur mais, là aussi, le rôle de facilitateur d’ORES sera déterminant pour la réussite de ce nouveau projet d’autoconsommation collective. De plus, pour ORES, participer à ce projet a permis de tester l’outil communauté d’énergie renouvelable très présent dans le contexte de la transition énergétique. D’autres projets sont en cours. Dans les prochains mois, une collaboration avec Logivesdre, société de logement de service public de Verviers, permettra de tester l’approche des communautés d’énergie renouvelable en basse tension auprès d’une population précarisée.



"La prochaine étape consistera à déployer et décliner le concept de communauté d’énergie renouvelable au sein des parcs d’activité économique par le biais d’une démarche participative et inclusive. L’objectif étant que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent profiter des avantages de l’autoconsommation collective", précise Olivier Bontems, Directeur Participations et Energie chez IDETA.